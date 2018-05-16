В Перми устанавливают потерпевших от противоправных действий руководителей финансовой организации

17:31 | 17.05.2018

В Свердловском районе краевой столицы полиция расследует уголовное дело по мошенничеству, предположительно совершенному руководителями кредитно-потребительского кооператива. Офис организации располагался на Комсомольском проспекте, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Как полагает следствие, злоумышленники заключали с гражданами договоры по вкладам, обещая им от 16 до 22% годовых до конца срока действия договора (от 3 до 12 месяцев). С лета прошлого года организация перестала исполнять свои обязательства по выплате процентов и по возврату денежных средств вкладчикам и прекратила свою деятельность.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможных потерпевших от противоправных действий этих лиц.



Пермякам необходимо обращаться в отдел полиции Свердловского района Перми: ул. Куйбышева, 64, каб. 212 (следователь Пирогова Анастасия Александровна). Контактный телефон: 8 (342) 218-89-38.