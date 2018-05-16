Сергей Половников взял на контроль вопросы мобилизационной подготовки в территориях Прикамья

16:05 | 17.05.2018

15 мая главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников принял участие в пленарном заседании краевых учебно-методических сборов по мобилизационным вопросам с руководителями органов исполнительной власти Пермского края, главами муниципалитетов, военными комиссарами и сотрудниками военных комиссариатов Прикамья. Мероприятие проходит в селе Филипповка Кунгурского муниципального района с 15 по 17 мая.



Открывая заседание, Сергей Половников поприветствовал участников сборов от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича. Главный федеральный инспектор подчеркнул, что к мобилизации должны быть готовы все учреждения и предприятия независимо от форм собственности: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса по итогам учений в 2017 году сообщил о том, что успешно решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечения из местных ресурсов. Тем самым президент подчеркнул важность проведения мобилизационных мероприятий в муниципальных образованиях и районах. Также муниципалитетам следует взять на контроль создание мобилизационных подразделений на предприятиях, в учреждениях и организациях».



Сергей Половников также отметил, что в ходе рабочих поездок по территориям края лично будет инспектировать подготовку к мобилизационной работе.



В ходе визита в Кунгурский район Сергей Половников посетил войсковую часть № 58661-88 Центрального военного округа.



С главой Кунгурского муниципального района Вадимом Лысановым главный федеральный инспектор обсудил вопросы туристической привлекательности территории. Главной достопримечательностью кунгурской земли и визитной карточкой города и района является Кунгурская ледяная пещера, седьмая в мире по протяженности среди карстовых. Вместе с Ледяной горой образует историко-природный комплекс регионального значения. Кунгурская ледяная пещера является особо охраняемой природной территорией.



Рабочая поездка главного федерального инспектора завершилась визитом в Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Сергей Половников ознакомился с планом развития учебного заведения, в том числе с ходом строительства нового спального корпуса для суворовцев.