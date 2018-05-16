В краевом центре презентован проект «Пермь — 300 лет на Каме»

11:22 | 17.05.2018

Вчера, 16 мая, на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» стартовал VII Межрегиональный архитектурно-строительный форум. Ключевым мероприятием первого дня форума стала презентация проекта преобразования краевой столицы «Пермь — 300 лет на Каме».



Первый зампред правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин обозначил цель презентации проекта экспертному сообществу: «Наша задача сейчас — определить территории развития, определить «за» и «против» представленного проекта, которые нам необходимо дополнительно учесть. И соответственно, с учетом этого мнения и этого обсуждения внести соответствующие изменения в градостроительную концепцию». Также Михаил Сюткин обозначил важность локализации предстоящих преобразований, чтобы изменения были постепенными и выполнялись подрядчиками на высоком уровне.



Масштабный проект «Пермь — 300 лет на Каме» предусматривает реализацию целого ряда менее крупных, в частности таких, как Университетский, Порт Любимов, Завод Шпагина, ТПУ «Площадь Восстания», Новая Мотовилиха. С презентацией проекта «Пермь — 300 лет на Каме» можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/04_Golubeva.pdf.



Согласно представленному проекту приоритетная зона развития краевой столицы — центр города в границах ул. Ленина, набережной реки Кама, долин рек Данилиха и Егошиха. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме. Проект объединит центры XIX в. и XX в. и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки.



По словам генерального директора архитектурного бюро MLA+ (авторы проекта) Яны Голубевой, основная цель проекта — это вывести город к Каме. «Большое количество территории вдоль Камы сейчас занято промышленными складскими предприятиями или просто недоступно, потому что нет возможности подойти. Мы предполагаем создание новой рекреационной инфраструктуры, которая свяжет исторический центр Перми XIX века и центр Перми XX века, и в какой-то мере называем это центром XXI века, — пояснила Яна Голубева. — Для того, чтобы новые и современные парковые системы реализовались, нужно новое строительство, новый девелопмент».



Проект «Пермь — 300 лет на Каме» получил поддержку почетных граждан Пермского края Геннадия Игумнова и Роберта Вагина. В частности, Роберт Вагин отметил, что Пермь — главный город региона и всем пермякам не безразлично, как он развивается, что в нем происходит. «То, что предложено сегодня, на мой взгляд, это уникальный вариант разработки, который уже давно витал в воздухе и который требовал хорошего предложения, правильного обоснования. Искренне поздравляю авторов предложенного варианта развития», — прокомментировал представленный проект Роберт Вагин.



«Мы ждали эту презентацию, рады видеть, что все наши наработки, предложенные еще год назад, стали частью концепции. Проект действительно небыстрый, во многом его движение определяется краевыми властями и балансом спроса и предложения. Но путь этот надо начинать, иначе ничего не будет сделано», — отметил вице-президент по региональному развитию ПАО «ГК «ПИК» Александр Лефель.