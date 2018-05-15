Смена паспортных данных не помогла бывшему жителю Прикамья скрыться от алиментов

17:35 | 16.05.2018

Нерадивый отец, сменивший паспортные данные, вспомнил о родительских обязанностях благодаря работе судебных приставов, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам на исполнении находится производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание десятилетнего ребенка.



Мужчина не выплачивал назначенную через суд ежемесячную сумму алиментов, не оказывал помощи в воспитании сына. Накопилась задолженность — более 190 тысяч рублей. Должник длительное время не появлялся по месту прописки и не выходил на связь с судебными приставами, поэтому его объявили в розыск.



В ходе розыскных мероприятий из отдела ЗАГС поступили сведения о том, что алиментщик вновь вступил в брак, взял фамилию новой супруги и вместе с ней обосновался в Ханты-Мансийском автономном округе.



Судебному приставу удалось получить контакты родителя. Связавшись с неплательщиком, пристав предупредил, что, если тот не сообщит свое новое место жительства, взыскательница сможет обратиться в суд для признания должника безвестно отсутствующим. Тогда все документы мужчины будут аннулированы, а имущество перейдет под управление назначенного судом лица. Этот неожиданный факт в корне изменил отношение неплательщика к сыну. Гражданин обязался погасить всю задолженность и впредь регулярно выплачивать алименты.



Напомним, что с 7 марта 2018 года начал действовать Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Согласно этому закону должник по алиментам, не исполняющий решение суда и скрывающийся от судебных приставов, в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. Такое право появляется у взыскателя, если проводимые судебными приставами исполнительно-розыскные мероприятия в течение одного года не дали результата. Суд признает должника безвестно отсутствующим, и тогда все его имущество, требующее управления, передается лицу, определяемому органом опеки и попечительства и действующему на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. Также прекращается действие всех договоров, утрачивают значимость доверенности и т. д. Из имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, погашается задолженность по другим его обязательствам.



Кроме того, заявитель может получать пенсию по потере кормильца.