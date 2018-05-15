В Перми состоится широкое обсуждение концепции развития цифровой экономики на стратегической сессии

17:03 | 16.05.2018

В пятницу, 18 мая, в Перми пройдет стратегическая сессия «Концепция развития цифровой экономики Пермского края», на которой экспертное сообщество региона — представители органов власти, муниципальных образований, науки, промышленности, ИТ-сектора — обсудят концепцию развития цифровой экономики Пермского края. Мероприятие организовано правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг». В ИТ-сессии примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как поясняют специалисты министерства информационного развития и связи Пермского края, целью проведения стратегической сессии является представление и согласование с экспертным сообществом региона Концепции развития цифровой экономики Пермского края, разработка проектов дорожных карт по направлениям «Подготовка кадров для цифровой экономики», «Умный город», «Технопарк в сфере высоких технологий» и определение ответственных от представителей органов власти и бизнеса за реализацию дорожных карт Концепции.



В предыдущие годы цифровая экономика Пермского края была представлена разрозненными проектами конкретных промышленных предприятий, а также отдельными продуктами компаний ИКТ-сектора. По данным Пермьстата, доля цифровой экономики в 2017 году в регионе составила 2,5 %. Сейчас экспертному сообществу Пермского края предлагается рассмотреть Концепцию комплексного развития цифровой экономики края и обсудить конкретные планы и предложения по цифровой трансформации региона, информатизации госуправления и бюджетной сферы, цифровизации производства. В результате реализации Концепции ожидается, что доля цифровой экономики увеличится до 4 %. С программой сессии можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Программа_стратсессия цифровая трансформация_18.05.pdf.



Приглашенные федеральные эксперты выступят с докладами на тему цифровой трансформации в финансовом секторе, промышленном бизнесе, а также примут участие в панельной дискуссии «Возможности цифровой трансформации в Пермском крае».



«Формально цифровая трансформация — это соединение операционных и информационных технологий. Это означает, что если раньше информационные технологии использовались в основном для обмена информацией между физическими лицами, то теперь и в будущем они будут использоваться и в технологических процессах как основание для принятия решений программой, а не человеком. Цифровизация предполагает внедрение в каждый отдельный аспект деятельности общества информационных технологий. Уже сейчас происходит перенос в цифровую среду функций, ранее выполнявшихся людьми и организациями. Национальные стратегии ведущих экономик предполагают, что цифровой переход должен завершиться к 2025 году», — прокомментировал глобальный процесс цифровизации научный директор Центра цифровой трансформации Московской школы управления СКОЛКОВО, вице-президент ЦСР, председатель правления Фонда ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин.