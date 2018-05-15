В Прикамье ускорят процесс прохождения медкомиссии

16:50 | 16.05.2018

Сегодня, 16 мая, в рамках рассмотрения вопроса о трудоустройстве молодежи в летний период на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос ускорения получения медицинского заключения для трудоустройства или поездки в летний лагерь. О длительности процесса ранее заявляли представители студенческих отрядов региона на одной из встреч с губернатором.



Губернатор Пермского края Максим Решетников давал поручение министерству здравоохранения организовать работу медучреждений таким образом, чтобы молодым людям и детям, которые готовятся к летнему отдыху или работе, не приходилось проходить обследование в платных клиниках. «Получается так, что в наших учреждениях справку получить слишком долго, поэтому люди идут в частные клиники, и половина заработка уходит на получение бумажек», — отметил глава региона.



По данным министерства здравоохранения Пермского края, в этом году предполагается выдать почти 5,4 тысячи медицинских заключений для трудоустройства молодежи. «Ежегодно несовершеннолетние, в том числе подростки, проходят профилактические медицинские осмотры. Для получения медицинской справки формы 086/у несовершеннолетний обращается в медицинский кабинет образовательной организации. Справка заполняется на основании проведенного ранее профилактического медицинского осмотра. Далее подросток обращается в детскую поликлинику к уполномоченному лицу для получения заключения о состоянии здоровья и возможности трудоустройства, — пояснил министр. — Уполномоченным лицом может быть назначен заведующий школьным или педиатрическим отделением, районный педиатр».



Детскими поликлиниками выделено время для оформления медицинского заключения в период с 21 мая по 22 июня 2018 года по понедельникам и по четвергам с 13.00 до 15.00. В это время в медицинском учреждении будут присутствовать все необходимые специалисты.