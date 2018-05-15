Пермь: новости дня
16:44 | 16.05.2018
В Прикамье создадут единый банк вакансий для молодежи от 14 лет
Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что многие студенты и школьники зачастую хотят в летние каникулы не только отдохнуть и набраться сил, но и улучшить свои знания, а зачастую и заработать. «Спрос на летнее трудоустройство у ребят очень большой. Только из колледжей и училищ этим летом почти 13 тысяч ребят будут трудоустроены, задействованы в производственной практике, волонтерской деятельности, — подчеркнул губернатор. — Ребята готовы работать: они набираются опыта, проходят практику и деньги зарабатывают. И мы должны создать для тех из них, кто планирует потрудиться летом, необходимые условия для самореализации. Кроме того, у нас в этом есть большая потребность, в частности в сферах дорожного и гражданского строительства, благоустройства и в сельском хозяйстве».
Как доложила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, все больше молодых людей предпочитают провести время с пользой: «временной трудовой занятостью» ежегодно охвачено около 40 % студентов. Учащиеся техникумов и вузов участвуют в волонтерском движении и работе студенческих отрядов. Сегодня идет формирование 84 студенческих отрядов на территории 7 муниципальных образований Пермского края.
Особое внимание, по словам Раисы Кассиной, уделяется трудоустройству и привлечению к полезной деятельности «трудной» молодежи. «Летнее трудоустройство показывает положительные результаты: 75–80 % «трудных» ребят впоследствии исключаются из списков надзорных органов. Летом за каждым из них закреплен свой куратор, который не только помогает в трудоустройстве, но и дополнительно привлекает к общественно значимой деятельности», — пояснила министр.
Руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Блюмин рассказал, что были проведены встречи со всеми министерствами, которые готовы предложить варианты трудоустройства бойцам студотрядов. «В летний период бойцы студенческих отрядов работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях, официантами, кухонными работниками, спасателями, ветеринарами и даже агрономами, — рассказывает Алексей Блюмин. — Ребята помогают в проведении общественных мероприятий, следят за порядком в поездах дальнего следования, а стройотряды трудятся на объектах не только Перми и Пермского края, но и в других субъектах Российской Федерации».
Для информирования молодежи о временном трудоустройстве в организациях образования проводятся встречи с представителями центров занятости, на стендах и официальных сайтах учреждений размещаются информационные материалы, проводятся классные часы и родительские собрания. По словам Алексея Блюмина, для более эффективного взаимодействия по части трудоустройства региону не хватает специального банка вакансий, где были бы опубликованы предложения работодателей для молодых людей от 14 лет.
Губернатор поддержал идею создания единого банка вакансий, ответственным министерством назначено министерство социального развития. Кроме того, по итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерствам образования, социального развития, транспорта, строительства и архитектуры и сельского хозяйства и продовольствия начать реализацию программ по трудоустройству молодых людей на летний период.
© «Вечерние Ведомости»
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