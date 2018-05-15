Энергетики «Т Плюс» в 2018 году увеличат инвестиции в реконструкцию тепловых сетей

16:35 | 16.05.2018

Для решения этой задачи будут усиливаться меры воздействия на должников.



Сегодня, 16 мая, состоялась традиционная пресс-конференция председателя правления Группы «Т Плюс» Дениса Паслера, которая в режиме телемоста охватила 16 регионов присутствия компании, включая Пермский край. Топ-менеджер подвел итоги завершившегося отопительного сезона и наметил планы Группы на будущее.



По его словам, в отопительном сезоне 2017–2018 годов в зоне ответственности «Т Плюс» произошло на 20 % меньше технологических нарушений в теплосетях, чем в аналогичном периоде годом ранее. «Энергетики достойно справились со своей задачей. Мы отработали отопительный сезон существенно надежнее, чем предыдущий. Наши потребители получали ресурс высокого качества», — отметил Денис Паслер.



Снижение аварийности обусловлено увеличением вложений в ремонты и техперевооружение сетей — в 2017 году на эти цели компания направила 10,6 млрд рублей, что на 61 % больше, чем в 2016-м. В 2018 году «Т Плюс» вновь увеличит фонды обновления теплосетевой инфраструктуры — на этот раз почти на четверть, до 13 млрд рублей. Соответственно вырастут и масштабы ремонтной программы во всех регионах.



Представители Пермского филиала рассказали о том, что в Прикамье осенне-зимний отопительный период в городах присутствия «Т Плюс» прошел без серьезных сбоев и инцидентов. Главный инженер филиала Сергей Туров сообщил, что благодаря качественной подготовке к зиме на 47 % сократилось количество инцидентов на тепловых сетях. «Максимум нагрузок во всех городах присутствия компании был пройден успешно, все потребители стабильно снабжались энергоресурсом», — подчеркнул он.



На сегодняшний день Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к подготовке к следующей зиме. Помимо обязательных гидравлических испытаний, энергетики продолжат масштабное перевооружение теплопроводов, начатое в 2017 году в рамках программы «Re: Конструкция». «В краевой столице акцент будет сделан на центральных улицах: Осинской, Крисанова, Пермской, — заявил руководитель «Пермской сетевой компании» Максим Рябенко. — Продолжится один из знаковых проектов прошлого года — реконструкция теплосети на ул. Островского. Энергетикам предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета до улицы Тимирязева. Это повысит надежность теплоснабжения большой части пермяков».



Только в Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей, а в рамках программы ремонтов — отремонтировать порядка 16 км тепловых сетей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы планируется направить 800 млн рублей. В плане технологии, как и в прошлом году, будут применяться трубы с ППУ-изоляцией и повышенным сроком службы до 25 лет.



После завершения перекладки сетей предусмотрено выполнение мероприятий по восстановлению благоустройства — укладка дорожного полотна и газонов, асфальтирование тротуаров, установка бордюров. В этом году ООО «Пермская сетевая компания» планирует провести в Перми благоустройство свыше 850 объектов во всех районах города (в целом в пяти городах Прикамья — свыше 1100 объектов).



В целом на мероприятия по подготовке к зиме (ремонты и технические перевооружения сетей и энергооборудования) Пермский филиал «Т Плюс» и предприятия, входящие в его контур управления, планируют направить 2,56 млрд рублей.



При этом осенне-зимний период традиционно самый сложный в плане собираемости платежей — на конец I квартала нынешнего года дебиторская задолженность всех категорий потребителей «Т Плюс» в Пермском крае достигла 9,78 млрд рублей, в целом по Группе — 94 млрд рублей. Более половины всех долгов приходится на УК-посредников. Данная цифра в разы превышает все расходы компании на ремонт и перевооружение, как по сетям, так и по генерации. Поэтому «Т Плюс» применяет весь комплекс возможных мер воздействия на недобросовестных потребителей.



По словам директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, акцент будет сделан на меры активного воздействия: отключение коммерческих потребителей, дисквалификацию директоров УК, банкротство. Особое внимание будет привлечено к субсидиарной ответственности директоров УК. «Выгодоприобретатели от деятельности недобросовестных УК, которые лично обогащались за счет роста задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, не должны быть уверены в своем завтрашнем дне, независимо от того, через какие сложные схемы они выводили средства из подконтрольных им организаций», — сообщил Сергей Кругляков.



Совсем недавно, например, Арбитражный суд Пермского края постановил арестовать имущество бывшего руководства ООО «Пермское моделирование комфорта» на 145 млн рублей (сумма долгов за тепло перед энергетиками «Т Плюс»), управляющие которого обвиняются в преднамеренном банкротстве УК.



Ряд мер в «Т Плюс» вынуждены принимать и по отношению к населению — помимо арестов счетов и ограничений на перемещение должников, компания прибегает к праву ходатайствовать о наложении запретов на сделки с имуществом для злостных нарушителей. «Первые ласточки» в этой практике появились, например, в Перми.



«Это очень важная работа, поскольку энергетикам в условиях тарифного регулирования цены тепловой энергии неоткуда компенсировать выпадающие таким образом поступления, — отметил Денис Паслер. — Это значит, что под угрозу ставится ход ремонтной кампании и благополучие добросовестных клиентов, чего мы допустить не можем».