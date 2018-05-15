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Пермь: новости дня


16:00 | 16.05.2018

Пермский портал «Управляем вместе» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик открытости госуправления

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик открытости государственного управления. Портал «Управляем вместе» стал победителем в номинации «Лучшая инициатива в области создания механизмов подотчетности органов государственной власти общественному контролю» – об этом сегодня сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин на заседании правительства региона.

Губернатор Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что темпы вовлеченности жителей по итогам работы портала за год действительно выше, чем в других регионах. «Мы взяли опыт этих регионов, взяли все лучшие практики и применили их в этом проекте», – обозначил глава региона.

Всего на конкурс были поданы 162 заявки на участие, из которых 58 заявок от федеральных органов исполнительной власти, 104 заявки – от органов власти субъектов Российской Федерации. Жюри оценивалась работа органа власти с открытыми данными, раскрытие информации по запросу, прозрачность принятия решений, понятность публичной декларации целей и задач ведомств, наличие сервисов «по жизненным ситуациям», а также наличие инструментов обратной связи.

Ранее министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отмечал, что чиновники должны уметь открыто и понятно объяснять людям все происходящее, свои действия и решения, даже если они негативные. «Этот конкурс поможет нам обобщить лучшие практики в области открытости власти, накопленные за последние несколько лет на федеральном и региональном уровне, и распространить их в масштабах всей страны. Уверен, что конкурс поможет дальнейшему повышению прозрачности всей системы госуправления, понятности действий органов власти, развитию механизмов общественного контроля и эффективной обратной связи», – считает Михаил Абызов.

По итогам конкурса организаторы планируют создать информационный ресурс, где будут собраны лучшие федеральные и региональные практики и инициативы в сфере внедрения принципов открытости в деятельность органов госвласти для открытого использования другими регионами. Конкурс проводится Правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ среди органов государственной власти. Напомним, в 2017 году интерактивный проект «Управляем вместе» стал серебряным призером международного конкурса коммуникационных проектов – Eventiada IPRA GoldenWorldAwards.

© «Вечерние Ведомости»

 


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