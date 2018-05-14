В Перми начался комплексный ремонт улицы Екатерининской

13:36 | 16.05.2018

Капремонт ул. Екатерининской ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Здесь будет полностью заменено асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах, бортовой камень, оборудованы парковочные карманы и восстановлены газоны. Общая площадь ремонта на ул. Екатерининской составит 55 714 кв. м.



Сейчас подрядная организация «Дортехинжиниринг» уже сняла верхний слой асфальта и бордюры на участке от ул. Парковой до ул. Максима Горького.



До конца июля Екатерининская будет полностью отремонтирована на участке от ул. Парковой до ул. Крисанова.