В Пермском крае разрабатывают профилактическую систему подростковой преступности

11:27 | 16.05.2018

Во вторник, 15 мая, в Саратове состоялось заседание Совета безопасности Российской Федерации. В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, главы регионов ПФО, представители федеральных министерств и ведомств страны.



Собравшиеся обсудили вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа.



На совещании с докладом по вопросу «О дополнительных мерах по профилактике распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи» выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что среди молодежи важно проводить профилактику не только экстремизма и терроризма, но и в первую очередь проявлений нетерпимости и жестокости, поскольку одно от другого неотделимо.



Губернатор рассказал, что в Пермском крае приступили к формированию новой межведомственной профилактической системы подростковой преступности и деструктивного поведения. «Мы «перезагружаем» систему профилактики детских правонарушений, пересматриваем алгоритм выявления и постановки на учет, корректируем индивидуальную коррекционную работу с подростками», — пояснил Максим Решетников.



Отметим, ранее губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и правительством Пермского края уже были предложены изменения в федеральное законодательство. Они направлены на усовершенствование работы Комиссии по делам несовершеннолетних, на ранее выявление детского и семейного неблагополучия, на улучшение межведомственного взаимодействия, информированность Комиссии, на повышение ответственности должностных лиц и семей, чьи дети нуждаются в психологической помощи.



Глава Пермского края заявил о необходимости федеральной поддержки в предотвращении подросткового насилия и жестокости. В частности, губернатор озвучил предложение ввести на уровне федерального законодательства понятия «раннее выявление признаков детского и семейного неблагополучия» и «группа риска социально опасного положения», чтобы сместить акценты на раннее выявление признаков детского и семейного неблагополучия и расширить полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних, наделив ее функциями по координации и контролю всех заинтересованных ведомств.