Прикамские аграрии приступили к посадке овощей и картофеля

17:08 | 15.05.2018

В Пермском крае сельхозтоваропроизводители приступили к севу овощей и картофеля. Аграрии уже посадили 12 га капусты и 38,7 га картофеля, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.



В регионе также активно продолжается сев зерновых культур. Как отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков, по данным на 15 мая, его ведут 119 сельхозпредприятий, которые засеяли овсом, пшеницей и ячменем уже 60,3 тыс. га. «В числе лидеров ярового сева — ООО «Колхоз им. Ленина» Сивинского района (3,6 тыс. га), ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района (3,5 тыс. га) и ООО «Овен» Суксунского района (2,3 тыс. га)», — уточнил министр.



По данным краевого минсельхозпрода, в полях также проводится боронование почвы, подкормка многолетних трав и озимых культур, мероприятия по закрытию влаги, весновспашка и культивация. Весеннюю обработку полей ведут 29 сельскохозяйственных районов.



Напомним, в этом году площадь сева под зерновыми и зернобобовыми культурами планируется увеличить до 259 тыс. га (104,2% от уровня 2017 года). Площадь сева технических культур, овощей открытого грунта и картофеля составит 8,1 тыс. га. Предполагается, что в этом году площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. га.