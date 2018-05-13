В Перми на Коммунальном мосту прошло выездное совещание по вопросу организации дорожно-ремонтных работ

16:44 | 15.05.2018

В работе совещания приняли участие заместитель министра транспорта Михаил Кириллов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, представитель подрядчика ООО «ТСК».



Напомним, на Коммунальном мосту с 10 мая начались ремонтные работы, в ходе которых запланированы замена защитного слоя бетона, замена гидроизоляции, а также асфальтового покрытия. В настоящее время идут работы по вскрытию конструктивных слоев, которые необходимо будет заменить. Будет произведена оперативная оценка объемов работ, которые нужно будет произвести в мае. На данный момент работы ведутся на первых пяти пролетах моста, в начале июня планируется их завершить.



Матвей Чувашов сообщил, что ремонт моста ведется в круглосуточном режиме, с пересменками и техническими перерывами. До 8 июня будет ограничено движение на двух полосах в направлении «из города» на участке от улицы Окулова до середины моста. За этот период времени планируется произвести работы по замене асфальтового покрытия, замене защитного слоя и замене гидроизоляции.



С 8 по 12 июня движение будет восстановлено. С 13 июня будет закрыт следующий участок моста, об этом будет сообщено дополнительно. В настоящее время на объекте работает 10 единиц техники, бригада рабочих. Когда начнутся работы по замене гидроизоляции и асфальта, будут привлечены дополнительные технические средства и рабочие.



При той интенсивности движения, которая есть на мосту, существует проблема высокой степени износа покрытия, независимо от того, какой асфальтобетон применяется, поэтому с периодичностью раз в три года такая операция мосту необходима. Мост введен в эксплуатацию в 1967 году. Ремонт позволит обеспечить безопасность движения, сохранить само сооружение.



Максим Кис сообщил, что Пермская дирекция дорожного движения в постоянном режиме мониторит ситуацию, принимая меры по облегчению трафика на Красавинский мост из центра города и в центр. Так, перенастроена работа светофоров возле ДКЖ, на пересечении улиц Подлесной — шоссе Космонавтов, Куфонина — пр. Парковый, Подлесной — Зои Космодемьянской.



На перекрестках улиц Попова — Петропавловской и Попова — Ленина дежурят наряды ГИБДД с тем, чтобы не допускать перегораживания перекрестков идущим транспортом, не образовывать заторы.



С 14 мая на пересечении улиц Трамвайной — Желябова запрещен поворот налево и увеличено время работы зеленого светофора по ул. Трамвайной с тем, чтобы в вечернее время из центра было легче попасть на Красавинский мост.



Михаил Кириллов отметил, что крайне важно завершить все ремонтные работы на объекте до начала учебного года, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд детей в различные районы города в учебные заведения, и сделать возможное для завершения строительно-монтажных работ ранее намеченного срока. Он поручил МКУ «Пермблагоустройство» в ежедневном режиме контролировать работу подрядчика, жестко отслеживать выполнение регламента работ и соблюдение графика. Пермской дирекции дорожного движения заместитель министра поручил в круглосуточном режиме следить за обстановкой и при необходимости оперативно вносить изменения в организацию движения транспорта с целью недопущения ухудшения ситуации на мосту и дорогах.