В Перми пройдет экологическая акция «Чистый берег — 2018»

16:36 | 15.05.2018

18 мая в рамках проекта «Чистый берег — 2018» активисты Народного фронта проведут в Кировском районе города Перми субботник — «Бегоберег». Общественники соберут мусор на набережной Камы.



Акция предполагает проведение субботника в новом формате — интервального бега. Организаторы отмечают, что «с точки зрения фитнеса кардионагрузка становится неравномерной, и периодические остановки с приседаниями и наклонами (для подбора мусора) превращают пробежку в интервальный бег, что благоприятно влияет на здоровье, а собранный мусор — на экологию».



Кроме того, пермяки могут принести на субботник вторичное сырье: макулатуру, стекло, пластик. Активисты ОНФ проведут раздельный сбор мусора и направят отходы на переработку.



Мероприятие состоится в пятницу, 18 мая. Сбор участников — в 12:00 в парке Центра детского творчества «Детство» (г. Пермь, ул. Кировоградская, 44). К участию в акции приглашаются все желающие.