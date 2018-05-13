В Перми будут судить директора магазина, где торговали контрафактом

15:52 | 15.05.2018

В Ленинском районе Перми завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного использования чужого товарного знака, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



В полицию поступила информация, что в одном из пермских торговых центров продают мужскую одежду с признаками контрафактности. Стражи порядка отправились на проверку.



Полиция изъяла в магазине более 140 единиц товара: джинсы, куртки, спортивные костюмы, кроссовки, наручные часы. Товары были направлены на экспертизу. Исследование показало, что изъятая продукция является контрафактной. Правообладателям причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.



Директору магазина предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Уголовное дело направлено в суд. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на тот же срок.