Более 350 бойцов собрал Межрегиональный слет студотрядов в Прикамье

15:27 | 15.05.2018

С 12 по 13 мая в детском оздоровительном лагере «Восток» прошел Межрегиональный слет студенческих отрядов. В нем приняли участие более 350 бойцов студенческих отрядов Пермского края и других регионов России.



Слет проходит весной уже несколько лет подряд и включает в себя образовательный блок, а также мероприятия, направленные на обмен опытом, укрепление межотрядной дружбы и применение творческих навыков.



«В этом году формат образовательного блока мы постарались изменить, – говорит сотрудник Пермского РО МООО «РСО» Екатерина Морозикова. – Мы решили отойти от лекций и мастер-классов и дали ребятам возможность обучить друг друга, дать возможность высказаться каждому и быть услышанным. Наш тренинг назывался «Формула успеха» и затронул 10 тем из разных сфер нашей деятельности. В каждой теме бойцы должны были сформулировать проблему и найти ее решение посредством общей работы над вопросом».



Образовательный блок завершила Форсайт-сессия, на которой команды защитили наработанный материал и высказали свое видение будущего собственного отряда, штаба и регионального отделения в целом. Развлекательным мероприятием стали масс-старты «Необычные рекорды нашего РО», на которых выявили самых удивительных, сильных, креативных, ловких ребят.



«Слет завершился, и многие отряды уже очень скоро окажутся на трудовых объектах вдали от дома и друзей. Но каждый из них на весь год запомнит эти прекрасные два дня, где зародились новые знакомства, где была возможность глядеть на звезды и не заботиться об обычных проблемах, где были душевные спевки до утра и душевная, добрая атмосфера студенческих отрядов Пермского края», – подытожил начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики министерства образования и науки Пермского края Дмитрий Жадаев.



Напомним, недавно состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями региональных студенческих отрядов. Стороны обсудили взаимодействие студотрядов с краевым правительством и перспективы летнего трудоустройства студентов на региональных стройплощадках.



Межрегиональный слет студенческих отрядов проводится при поддержке министерства образования и науки Пермского края, в рамках проекта-победителя XX городского конкурса «Город – это мы», посвященного 295-летию города Перми.