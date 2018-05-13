В «Российском азимуте» примут участие более 3 тысяч прикамцев

13:36 | 15.05.2018

В воскресенье, 20 мая, в Перми в парке культуры и отдыха «Балатово» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».



В один день более 100 тысяч спортсменов и любителей спорта со всей России выйдут на старт в 74 регионах страны. Официальная церемония открытия состоится в 11.30, участники стартуют по возрастным группам с 12.00 до 13.30.



Как отмечают организаторы, готовятся трассы различного уровня сложности – каждый участник сможет выбрать дистанцию по силам и сможет не только получить колоссальный заряд бодрости, но и испытает на себе азарт спортивной борьбы.



Традиционно в центре соревнований с 11.00 до 15.00 от Заслуженного мастера спорта России Эдуарда Хренникова будет работать спортивный «Лабиринт».



Кроме Перми, к массовым соревнованиям присоединятся и города Пермского края: Верещагино, Чайковский, Березники, п. Теплая Гора. На старт 20 мая выйдут свыше 3000 спортсменов Пермского края.



Более подробную информацию можно получить на сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края sport.permkrai.ru.



«Российский азимут» – соревнования, в которых принимают участие все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Спортсменам предлагаются оптимальные дистанции в соответствии с их возможностями. Десятки тысяч участников в разных городах получат в руки карты и практически одновременно отправятся в леса и парки на поиски красно-белых призм. Приглашаем всех пермяков пополнить ряды желающих принять участие в самых масштабных стартах спортивного ориентирования! Участок леса по проведению «Российского азимута» в Перми обработан от клещей, дополнительно на старте организаторами предлагаются репелленты.