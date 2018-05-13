В Перми опечатан ТД «Бирюса»

11:58 | 15.05.2018

Вчера, 14 мая, судебные приставы Перми приостановили работу торгового дома «Бирюса», рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств на исполнение поступили документы в отношении 67 должников о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового объекта по ш. Космонавтов, 63, в Перми.



В шестиэтажном здании расположено несколько десятков торговых точек, при этом в соответствии с документами здание не предназначено для осуществления торговой деятельности. Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры и МЧС, обнаружила в здании более ста нарушений требований пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей.



Исполнительные документы, выданные Дзержинским районным судом, подлежат немедленному исполнению. Поэтому судебные приставы немедленно выехали в торговый дом «Бирюса». Всем находившимся в здании пришлось его покинуть, затем помещения были опечатаны. Деятельность торгового объекта приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности, при этом судебные приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.