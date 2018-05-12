В Пермском крае утверждена программа расселения аварийного жилья на 2018 год

18:54 | 14.05.2018

В Пермском крае утверждена программа расселения многоквартирных аварийных домов на 2018 год. По данным министерства строительства и архитектуры Пермского края, в нее вошли 64 дома общей площадью 16,7 тыс. кв. м, в которых проживает 1383 человека.



С перечнем аварийных домов, запланированных к расселению в текущем году, можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/ПЕРЕЧЕНЬ домов на 2018.pdf. На расселение указанных домов будет направлено 691,07 млн рублей, из которых 406,7 млн рублей — средства краевого бюджета, 284,37 млн рублей — средства местных бюджетов.



«Органы местного самоуправления могли подать заявки на предоставление субсидий до 1 апреля 2018 года. В итоге в первый этап программы на 2018 год вошли 6 муниципальных образований: городской округ «Город Губаха», в том числе п. Широковский и Углеуральский; город Кунгур, город Пермь, Кондратовское сельское поселение Пермского муниципального района, Оверятское городское поселение Краснокамского муниципального района, Чернушинское городское поселение», — пояснил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин.



Также министр добавил, что заявки на предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Пермского края на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 и 2020 годы будут приниматься до 1 июля 2018 года.



Всего в рамках программы за 3 года планируется переселить около 4300 человек из домов площадью около 58,5 тыс. кв. м, вовлечь в оборот земельные участки общей площадью 14 га. Предполагается, что в 2020-2021 годах от реализации земельных участков бюджет региона получит более 1 млрд рублей, которые также будут направлены на расселение аварийного жилищного фонда площадью 24 тыс. кв. м.



Напомним, в бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ежегодно запланировано по 446,7 млн рублей на предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Пермского края на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий по переселению разработаны и в марте 2018 года утверждены правительством Пермского края.