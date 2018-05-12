Максим Решетников выступит на совместном совещании секретаря Совбеза России и полпреда ПФО

18:37 | 14.05.2018

15 мая в Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич проведут совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности Российской Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.



В рамках мероприятия совместно с главами регионов ПФО, представителями федеральных министерств и ведомств страны планируется обсудить вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа.



В ходе совещания будет заслушан доклад губернатора Пермского края Максима Решетникова.