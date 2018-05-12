18:17 | 14.05.2018

Управлением уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю за совершение убийства разыскивается Жалсанов Доржигомбо Бальжинимаевич (дата рождения: 04.09.1967). Может представляться именами Гоша, Гамбо, Бальжинимаев Гамбо.



Приметы: на вид 45–50 лет, рост 185–190 см, худощавого телосложения.



Был одет: черный пуховик с капюшоном, трико синее с тремя полосами белого цвета, шапка вязаная черного цвета, на ногах ботинки черного цвета. Также может быть одет в спецкостюм синего цвета (ватники, бушлат с воротником).



Особые приметы: шрам от пореза в области горла от уха до уха, шрам от аппендицита, шрам на животе от колотого ранения, на черепе имеется металлическая пластина, верхняя губа оттопырена, может носить очки.



Всем, кому что-либо известно об этом человеке, просьба звонить в УМВД России по Забайкальскому краю по телефонам: 8-914-504-6666, (3022) 23-57-29 или 02.



Анонимность и вознаграждение гарантируются.