В Перми отремонтируют следующий участок набережной

15:09 | 14.05.2018

В строительный период текущего года будут вестись работы на участке от Коммунального моста до ОАО «Порт Пермь» — в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».



В этом сезоне начнутся строительно-монтажные работы на участке с окончанием в будущем году. Так, в плане работы по обустройству детской игровой площадки, амфитеатра на площади для проведения массовых мероприятий, лаунж-зоны с обустройством дорожек и малых архитектурных форм, спортивной зоны, здания летнего кафе, монтаж технических помещений. Также будут проведены водопроводные и канализационные сети, сети наружного освещения, предстоит прокладка электрического кабеля и работы по озеленению территории от Кафедрального собора до Коммунального моста.



Уже заключено трехстороннее соглашение с Минстроем РФ, Пермским краем и администрацией Перми по финансированию капремонта набережной на 2018 год. В 2019–2020 годах планируется продолжить капитальный ремонт.