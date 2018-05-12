Пункты весогабаритного контроля Прикамья проверили уже порядка 25 тысяч единиц транспорта

15:06 | 14.05.2018

С 9 апреля в Пермском крае начали в полном режиме работать 3 автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Как сообщает министерство транспорта Пермского края, по состоянию на начало мая на пунктах было проверено почти 25 тысяч автомобилей.



Отметим, ранее глава Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого в регионе была разработана система фото- и видеофиксации, устанавливаются пункты весогабаритного контроля. В 2017 году установлено три пункта весогабаритного контроля. В 2018 году планируется установить еще 10 пунктов весогабаритного контроля и 46 комплексов фотовидеофиксации.



В частности, пунктом, расположенным на участке Голдыри — Орда — Октябрьский, проверено 6095 единиц транспорта, при этом у 12 автомобилей зафиксировано превышение габаритов, у 51 — превышение веса. Пункт на участке Полазна — Чусовой проверил 12 119 единиц транспорта, зафиксировано 20 машин с превышением габаритов и 167 — с превышением веса. Пунктом на участке Горнозаводск — граница Свердловской области проверено 6777 единиц транспорта, зафиксировано 37 машин с превышением габаритов и 50 — с превышением веса.



Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю вынесено 89 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 24,6 млн рублей. Из них уплачено 6 штрафов на сумму 450 тыс. рублей. Работа по исполнению остальных 83 постановлений и привлечению к ответственности виновных лиц продолжается.



Напомним, автоматические пункты контроля за дорожным движением интеллектуальной транспортной системы установлены на трех участках автомобильных дорог: Горнозаводск — граница Свердловской области (70-й км), Полазна — Чусовой (76-й км + 100 м), Голдыри — Орда — Октябрьский (поворот на Орду). Обработку данных ведет информационная система автоматизации расчета ущерба за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.



Система автоматически определяет габаритные размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, а также тип транспортного средства. Она также распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление движения, расположение на дороге и наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, установленные комплексы фотовидеофиксации способны регистрировать выезд на полосу встречного движения, движение транспорта по обочине, превышение скорости движения, выявлять транспорт, находящийся в розыске.