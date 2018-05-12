Пермская делегация отправится к Мемориалу жертвам политических репрессий под Екатеринбургом

14:31 | 14.05.2018

В четверг, 17 мая, состоится традиционная поездка к Мемориалу жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта неподалеку от г. Екатеринбурга. Мемориал был открыт в 1992 году на месте массового захоронения жителей Свердловской и Пермской областей, расстрелянных в 1930-е гг.



Как поясняют в департаменте общественных проектов администрации губернатора Пермского края, ожидается, что в поездке примут участие более 100 человек, в том числе представители ассоциации «Жертв политических репрессий» г. Перми и 18 территорий Пермского края, а также члены их семей. В состав делегации войдут представители администрации губернатора, аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Пермского краевого отделения общества «Мемориал», Мемориального комплекса политических репрессий.



В ходе поездки для ее участников будет проведена экскурсия и показаны фильмы, посвященные истории политических репрессий. По ежегодной традиции пермяки и жители края возложат венки и цветы к подножию большого креста и к другим знакам, символизирующим память о жертвах террора. У всех участников памятного мероприятия будет возможность побыть в одиночестве возле мемориальных плит, где высечены фамилии, даты рождения и смерти, почтить память своих родственников.



Отъезд автобусов планируется от здания администрации Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 14) в 8.00.



Мероприятие проводится при поддержке правительства Пермского края.