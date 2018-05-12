В Прикамье проходит акция «Долги – путешествию враги!»

14:19 | 14.05.2018

В преддверии летнего сезона судебные приставы Пермского края проводят акцию «Долги - путешествию враги!», рассказали в краевом УФССП. Цель акции - в очередной раз обратить внимание населения на наличие долгов и как следствие возможных ограничений в праве выезда за пределы страны.



Сейчас в «стоп-листе» судебных приставов Прикамья находится более 80 тысяч пермяков, чьи совокупные долги превысили 42 млрд рублей. При этом более 3 тысяч граждан погасили свои долги на общую сумму более 1 млрд рублей ради возможности выехать за границу.



Напомним, на сегодня размер задолженности, при которой судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, составляет 30 тысяч рублей. Но если должник не оплатил задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет установлено уже при наличии задолженности свыше 10 тысяч. При этом для должников по алиментам, лиц, возмещающих вред, причиненный здоровью, вред в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб или моральный вред, причиненные преступлением, «невыездной» порог составляет 10 тысяч рублей.



Для снятия временного ограничения гражданин должен в полном объеме выполнить все свои материальные обязательства и предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Только после этого будет вынесено постановление об отмене временного ограничения. При этом нужно учитывать, что процедура отмены занимает от одной до двух недель.



В преддверии летних отпусков, собираясь отправиться за границу, стоит удостовериться в отсутствии неисполненных долговых обязательств. Информацию о наличии неоплаченных долгов можно получить на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю r59.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».