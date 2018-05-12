Подписаны соглашения о предоставлении субсидий на расселение аварийных домов в Кунгуре и Верещагино

13:56 | 14.05.2018

Министерством строительства Пермского края подписано 2 соглашения с Верещагинским городским поселением и Кунгуром о предоставлении субсидий из регионального бюджета на софинансирование программы расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.



В ближайшее время в Верещагинском городском поселении будут расселены двухэтажный дом с двумя жилыми помещениями на ул. Северной, 25, где проживают семь человек, и одноэтажный дом с 10 жилыми помещениями на ул. 50 лет Октября, 92, где проживают 30 граждан.



В Кунгуре, в свою очередь, будет расселен одноэтажный дом с 11 жилыми помещениями на ул. Октябрьской, 123, где проживают 19 человек.



«Важно отметить, что ранее на территории Пермского края отсутствовал Порядок выделения средств на переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Каждый отдельный случай рассматривался индивидуально, а срок принятия решений о выделении средств органам местного самоуправления составлял более 6 месяцев. В связи с этим, правительством Пермского края было принято решение сократить процедуру рассмотрения заявок и выделения субсидий муниципальным образованиям», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



29 марта в силу вступило Постановление правительства Пермского края №109, регулирующее порядок предоставления субсидий муниципалитетам на переселение граждан из аварийного жилья. Работа по принятию заявок муниципальных образований и принятию решений о выделении субсидий была начата уже с 1 апреля 2018 года. В результате за первый месяц действия порядка рассмотрено три заявки органов местного самоуправления, по которым принято положительное решение. С двумя муниципальными образованиями соглашения о выделении средств подписаны 8 мая. Подписание третьего соглашения с городом Соликамск на расселение 4 домов, где проживают 20 семей, планируется до 14 мая. 3 мая 2018 года поступила заявка Лысьвенского городского округа на расселение двухэтажного 24-квартирного дома на ул. Орджоникидзе, 17, которая также рассмотрена. Соответствующее распоряжение краевого правительства о выделении средств на расселение будет принято до конца месяца.