Шесть студентов представят Пермский край в финале XI международной олимпиады «IT-Планета»

13:50 | 14.05.2018

1 по 4 июня 2018 года на базе Тюменского индустриального университета состоится финал XI международной олимпиады «IT-Планета 2017/18». Финалистами стали более 350 молодых IT-специалистов в возрасте не старше 25 лет из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдовы, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности».



Среди них 1 выпускник и 5 студентов учебных заведений Пермского края. Ими стали Нина Томилина (Чайковский техникум промышленных технологий и управления), Дарья Фирзина (Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова), Руслан Гайнанов (выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета), Елизавета Дубовская, Любовь Дубовцева, Михаил Менгалиев (Чайковский государственный институт физической культуры).



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал значимость развития IT-направления в регионе и создания условий для привлечения молодого поколения в IT и смежные области. В регионе создан IT-кластер, сотрудниками его компаний являются более 14 тысяч человек. По словам губернатора, число занятых в этой области должно продолжать увеличиваться. Спрос на пермских специалистов высок как среди федеральных компаний, так и среди международных. Поэтому вузы должны выпускать молодых специалистов с «запасом», чтобы в регионе образовался «избыток» IT-специалистов.



Отметим, в общей сложности в отборочных этапах соревнований свои силы проверили более 20 000 студентов и молодых дипломированных специалистов из 11 стран мира. Пермский край в IT-олимпиаде представляли 457 участников.



Помимо финалистов, по результатам отборочных этапов были определены победители по странам и федеральным округам России, которые будут награждены дипломами.



Отметим, организаторами конкурсов выступают такие крупные международные компании, как Oracle, 1С, Cisco, Huawei, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, InterSystems и другие. В качестве экспертов - специалисты компаний-организаторов, а также сотрудники федеральных и региональных специализированных компаний: 1С-Гэндальф, Моризо, TIM3R.ru, ИСПРАН, LinuxCenter, ИНФОПРО, Форс, Моторика, СимбирСофт, Студия 15, члены Всероссийской организации инвалидов и Всероссийской организации глухих.



Олимпиада «IT-Планета 2017/18» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также олимпиада «IT-Планета» является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».