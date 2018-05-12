В Перми продолжится ремонт улицы Уральской

12:50 | 14.05.2018

В 2018 году будет продолжен начатый в прошлом году капитальный ремонт ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки.



В этом году на участке от ул. Парковой до ул. Крупской планируется закончить работы по ремонту тротуаров, газонов и чугунного ограждения, установить металлическое ограждение и дорожные знаки, а также завершить работы по озеленению.



Напомним, что с 2017 года в рамках капремонта ул. Уральской приведены в нормативное состояние трамвайные пути на Северной дамбе, проезжая часть улицы и тротуары. Устройство дополнительной полосы на ул. Крупскую позволило увеличить пропускную способность участка дороги.



Также в этом году планируется начать капитальный ремонт со сдачей в эксплуатацию в 2019 году на участке ул. Уральской до ул. Землячки (участок от Крупской до ул. Розалии Землячки, Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева).



Сейчас заказчик работ – МКУ «Пермблагоустройство» – разместил муниципальный заказ на определение подрядчика на выполнение работ по капремонту этого объекта.



Подрядчик должен будет переустроить водопроводные сети, электроснабжение, канализацию и тепловые сети, обновить дорожное покрытие, сделать парковки вдоль дороги, установить дорожные знаки и нанести разметку, привести в порядок тротуары и территорию, оборудовать светофоры. Проект также предполагает устройство островка безопасности и остановок для трамваев. Будут заменены рельсы и покрытия трамвайных путей, обновлена контактная сеть электротранспорта.