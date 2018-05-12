На этой неделе дни в Перми будут теплыми, а ночи — холодными

12:31 | 14.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, солнечно. Сегодня, 14 мая, днем в Перми будет около 17 °С, ночью — около 2 °С.



Завтра столбик термометра может подняться до 20 °С, а во второй половине дня с прохождением холодного фронта придут локальные ливневые дожди, усиление ветра, резкое понижение температуры; ночью будет около нуля. В среду, 16 мая, днем будет около 14 °С, ночью — 6 °С. В четверг днем воздух может прогреться до 20 °С, к вечеру арктическое вторжение принесет похолодание, ночью — заморозки. В пятницу днем ожидается не более 10 °С. В выходные, по предварительным прогнозам, значительно потеплеет.