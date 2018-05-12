В Перми энергетики ООО «ПСК» и «Т Плюс» завершают отопительный сезон и приступают к подготовке тепловых сетей к следующей зиме

12:15 | 14.05.2018

В краевой столице и других городах Прикамья летняя подготовка объектов теплосетевой инфраструктуры пройдет в рамках программы «Re: Конструкция — 2018».



Отопительный сезон 2017–2018 гг. в Перми завершается с 14 мая. Соответствующее Постановление № 289 от 11 мая 2018 года принято администрацией Перми. По словам директора Пермского филиала «Т Плюс» Антона Трифонова, максимум нагрузок во всех городах присутствия компании пройден успешно, все потребители стабильно снабжались энергоресурсом, несмотря на то, что в завершенном отопительном сезоне температурные минимумы в городах фиксировались не только зимой, но и в весенние месяцы.



С учетом погодных условий отопление в домах пермяков будет отключаться постепенно, по мере поступления заявок от потребителей. На особом контроле энергетиков Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» с точки зрения обеспечения теплового комфорта будут объекты соцкультбыта: детские сады, школы и больницы.



Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.



Повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться за счет замены устаревших участков трубопроводов и проходить в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» — «Re: Конструкция». Ее цель — сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и человеческие ресурсы на обновление проблемной тепловой инфраструктуры, напрямую определяющей уровень комфорта в домах жителей.



Перекладка теплосетей пройдет на улицах Леонова, Осинской, Крисанова, Сивашской, Пермской. Продолжится один из знаковых проектов прошлого года — реконструкция теплосети на ул. Островского. Энергетикам предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета «Семья» до улицы Тимирязева длиной 360 м. В Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы планируется направить 800 млн рублей.



Первая в 2018 году реконструкция тепловых сетей началась еще до завершения отопительного сезона. Это обновление одной из ключевых тепломагистралей Перми, проходящей по ул. Осинской. Всего в течение мая предстоит обновить 191 метр теплосети диаметром 400 мм на участке Советская — Петропавловская. Это залог надежного теплоснабжения жителей — потребителей Пермской ТЭЦ-6 — в центральной части города. Помимо повышения бесперебойности теплоснабжения жителей, будет отремонтирована дорога и благоустроена территория. Такой подход будет применяться ко всем объектам, где будут проводиться ремонты и реконструкции сетей.