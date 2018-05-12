Пермяки могут проверить наличие штрафов за неоплату парковки на сайте «Госуслуги»

16:53 | 13.05.2018

Для проверки наличия штрафов необходимо в личном кабинете указать номер водительского удостоверения, госномер транспортного средства и номер свидетельства о регистрации.



В мае на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru) появилась возможность проверить наличие штрафов за неоплату платной парковки.



Для просмотра доступны штрафы, вынесенные административной комиссией с апреля текущего года. Для получения информации о вынесенных ранее штрафах можно обратиться в административную комиссию с документами о праве собственности на транспортное средство и документами, удостоверяющими личность гражданина.



Также на сайте можно уплатить имеющиеся штрафы. Информация об уплате штрафа на портале «Госуслуги» обновляется в течение 30 календарных дней со дня уплаты. Если по истечении указанного периода информация не обновилась, необходимо лично обратиться в бухгалтерию МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» с копией квитанции об уплате либо направить письмо по электронной почте parkovki@pddd.perm.ru с указанием даты платежа и скан-копией квитанции об уплате (телефон приемной 212-47-51).



Напомним, в соответствии с ч. 2, 4 ст. 6.12 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» невнесение платы за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 рублей; повторное совершение указанного административного правонарушения в течение года лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, — в размере 2000 рублей.