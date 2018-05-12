Пермь: новости дня
16:51 | 13.05.2018
В Перми задержаны по горячим следам четверо подозреваемых в разбойных нападениях
Компания из четырех молодых людей напала на двух прохожих в Дзержинском районе. Потерпевшие 1982 и 1983 годов рождения получили множественные травмы и лишились ценных вещей и денег. Получасом позже в полицию поступило сообщение о разбое в отношении 24-летнего горожанина на территории Мотовилихинского района. Потерпевшему также нанесли множественные травмы и похитили личное имущество.
По обоим адресам немедленно выехали сотрудники полиции, осмотрели места происшествий, изъяли и досконально изучили записи с камер видеонаблюдения. В обоих случаях злоумышленники наносили удары своим жертвам битой, а потерпевших, как выяснилось, подстерегали возле баров и ночных клубов. Дождавшись, когда клиенты садились в такси, злоумышленники ехали следом на машине, а затем нападали прямо возле дома.
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали по горячим следам всех четверых. Это жители Перми в возрасте от 19 до 21 года, трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
Возбуждено два уголовных дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Подозреваемые отправлены в изолятор временного содержания, похищенное изъято. Молодых людей проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
© «Вечерние Ведомости»
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