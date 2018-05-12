С понедельника в Перми будет изменена организация дорожного движения на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова

16:49 | 13.05.2018

С 14 мая при движении по ул. Трамвайной со стороны ул. Дзержинского будет запрещен поворот налево на ул. Желябова.



Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», организация дорожного движения меняется для увеличения пропускной способности перекрестка в направлении Красавинского моста; новая будет действовать до окончания ремонта на Коммунальном мосту.



Одновременно на этом перекрестке будет увеличена фаза работы разрешающего сигнала светофора для транспорта, идущего по ул. Трамвайной от ул. Дзержинского в направлении Красавинского моста.