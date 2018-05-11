Представительницы Прикамья завоевали медали на Кубке Европы по дзюдо

20:27 | 12.05.2018

В Оренбурге проходит Кубок Европы по дзюдо. Дарья Пичкалева заняла 1-е место в весовой категории 48 кг, Кристина Шилова — 2-е место в весе 57 кг.



Дарья Пичкалева занимается в пермском клубе «Династия». Воспитанница краевой спортивной школы дзюдо Кристина Шилова сейчас тренируется в селе Троельга Кунгурского района.