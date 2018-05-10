В понедельник в Перми завершится отопительный сезон

19:33 | 11.05.2018

Подача отопления в краевой столице завершается 14 мая, уже издано соответствующее постановление. С этого момента теплоснабжающие организации Перми должны приступить к последовательной остановке оборудования.



УК и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об отключении систем отопления. Поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения соцсферы, если температура воздуха опустится ниже +8 градусов.