Эксперты школы СКОЛКОВО проведут серию лекций для жителей Прикамья

18:24 | 11.05.2018

Сегодня, 11 мая, в Перми состоялась лекция президента Московской школы управления СКОЛКОВО Андрея Шаронова «Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас».



Во время рабочей встречи губернатор Максим Решетников и президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов обсудили перспективы проведения образовательных мероприятий школы СКОЛКОВО в крае. Первым мероприятием и стала лекция Андрея Шаронова в Перми. Слушателями стали руководители подразделений органов государственной власти, представители региональных предприятий, вузов, бизнесмены, студенты.



Открыл лекцию и поприветствовал собравшихся губернатор Пермского края Максим Решетников. Как отметил губернатор, в потоке будничных дел не всегда хватает времени на саморазвитие и самообразование, при этом сегодня особенно важно постоянно учиться чему-то новому. Поэтому важно «подниматься над каждодневными заботами и смотреть, какие горизонты перед нами открываются». «Сегодняшним мероприятием мы открываем цикл лекций и встреч. Для нас очень важно, чтобы на этих встречах присутствовали представители власти: и законодательной, и краевой, и региональной; представители бизнеса - и крупных предприятий, и малого бизнеса; чтобы обязательно присутствовала молодежь – наш резерв, обязательно - представители вузов и науки. Для чего нам это нужно? Чтобы мы говорили на одном языке, чтобы у нас у всех было единое понимание того, что вокруг нас происходит, как меняется глобальный мир, - пояснил Максим Решетников. – Нам, региону, чтобы быть и дальше конкурентоспособным, нужно ускорять свое развитие. А это можно сделать за счет того, что мы здесь внутри будем лучше понимать друг друга, будем тратить меньше времени на проработку, на обдумывание, на обсуждение. Будем быстрее принимать решения, быстрее их реализовывать, быстрее и гибче реагировать на вызовы меняющегося мира».



Резюмируя итоги первой лекции в Перми, Андрей Шаронов отметил, что лекции позволяют открыть новые возможности, пересмотреть самооценку, а значит, достичь больших результатов, важных для развития региона. «Пермский край – регион с большим потенциалом, для его успешного развития важно, чтобы люди хотели именно здесь жить и работать, чтобы они связывали свои долгосрочные планы именно с этим регионом», - отметил Андрей Шаронов.



В рамках лекции Андрей Шаронов обозначил направления по развитию личностного потенциала и рассказал о ценности человеческого ресурса. Предполагается, что проведение лекций для жителей Пермского края станет регулярным мероприятием.