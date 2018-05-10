В Перми изъята крупная партия наркотиков

17:46 | 11.05.2018

На территории Мотовилихинского района состоялась спецоперация с участием оперативников УНК ГУ МВД по Пермскому краю и бойцов отряда «Гром». «55-летний уроженец одного из государств Закавказья был задержан с поличным при продаже килограмма гашиша своему соотечественнику», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



После задержания дилера сотрудники наркоконтроля провели обыски в его машине и жилище. Подозреваемый оборудовал тайник в припаркованной во дворе иномарке. Здесь оперативники обнаружили и изъяли 12 килограммов гашиша. В квартире 55-летнего задержанного сыщики нашли еще около 500 граммов героина.



Следователи ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пунктом «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В ближайшее время уголовные дела будут объединены в одно производство. Задержанные - сбытчик и покупатель - арестованы. Не исключено и появление новых фигурантов в деле.