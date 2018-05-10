Жителей Прикамья примет главный инспектор МВД России

16:45 | 11.05.2018

26 мая с 10.00 главный инспектор МВД России полковник полиции Виталий Станиславович Розанов проведет прием жителей Пермского края по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел региона.



Прием состоится в помещении приемной ГУ МВД по Пермскому краю по адресу: Пермь, Комсомольский пр., 74 (вход с торца здания, с правой стороны от главного входа, под информационным табло).



Предварительная запись на прием ведется по тел. 8 (342) 246-86-05 в рабочее время (9.00-18.00).



Для записи на прием нужно сообщить свои ФИО, адрес проживания, содержание сообщения, а в ходе приема – предъявить документ, удостоверяющий личность.