Более 32 тысяч жителей Прикамья приняли участие в акции «Вальс Победы»

15:24 | 11.05.2018

С 28 апреля по 9 мая в городах, поселках и селах Пермского края на центральных площадях и у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, состоялась акция «Вальс Победы». За эти дни мероприятия объединили более 32 000 человек. В 2018 году к акции присоединилось 146 поселений Пермского края из 41 муниципальной территории. Как отмечают в министерстве культуры Пермского края, в большинстве территорий датой для проведения танцевальных мероприятий был выбран День Победы. Участники всех возрастов — школьники, студенты, работающая молодежь, ветераны и труженики тыла, участники творческих коллективов и простые жители сельских поселений и городских округов — танцевали вальсы, несмотря на прохладную погоду.



Жители Перми также активно откликнулись на предложение принять участие в акции — мастер-классы, которые прошли в Пермском доме народного творчества, посетили более 200 жителей города, по просьбе танцующих даже была назначена дополнительная репетиция накануне праздника 8 мая. Пермская акция «Вальс Победы» прошла 9 мая на площади у Памятника героям фронта и тыла, собрав более 3300 участников.



Главная цель, которую уже не первый год ставят перед собой организаторы акции во всех уголках Пермского края, — воссоздание праздничной атмосферы вечера 9 мая 1945 года, когда по всей территории Советского Союза жители танцевали на улицах со знакомыми и случайными прохожими под живую музыку, пение или патефон, празднуя победу в войне.



«Опыт проведения акции показал, что мероприятия подобного формата и масштаба — это возможность объединить все поколения жителей Пермского края, подарить им праздничное настроение и повод для общения. Кроме того, репетиции к «Вальсу Победы» в некоторых поселениях идут на протяжении всего года», — поясняют в министерстве культуры.



Краевая акция «Вальс Победы» реализуется Пермским домом народного творчества при поддержке министерства культуры Пермского края.



В 2018 году уже в четвертый раз в Пермском крае состоялась акция «Вальс Победы». Впервые жители Пермского края закружились в победных вальсах в 2015 году, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда участниками акции стали 106 сельских поселений и городов, более 17 000 жителей. В 2017 году – уже более 30 000 человек.