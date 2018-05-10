Фиктивная постановка на учет иностранцев привела жителей Прикамья к штрафам и принудительным работам

14:28 | 11.05.2018

Способствуя фиктивной постановке иностранцев на учет, граждане РФ часто не учитывают, что такое правонарушение может обернуться уголовной ответственностью, напоминают в УФССП по Пермскому краю.



Составление документов о пребывании в жилом помещении лица, не являющегося гражданином Российской Федерации, является правонарушением, если собственник не имеет реальных намерений обеспечить иностранца пристанищем. Так, представление жителем Прикамья заведомо ложных сведений стало причиной взыскания уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.



Судебные приставы по Октябрьскому и Уинскому районам уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Мужчина не исполнил требования судебного пристава погасить штраф, ссылаясь на то, что некоторое время назад он имел статус безработного. Информация о том, что можно в судебном порядке получить рассрочку, должника не заинтересовала. Он с оптимизмом встретил намерение судебного пристава вынести постановление о замене штрафа иным видом наказания. Когда суд рассматривал его дело, должник открыто заявил о своем желании заняться общественно полезным трудом. Его надежды оправдались – штраф был заменен двумя месяцами принудительных работ.



Своей участи ожидает и другой должник, повинный в фиктивной постановке на учет гражданина Азербайджана. Пермяк обратился в Пермский краевой МФЦ, чтобы поставить на учет иностранца, при этом ни сам владелец квартиры, ни его предполагаемый сосед заведомо не собирались делить общую жилплощадь. Гражданин РФ совершил уголовное преступление, наказанием за которое стал штраф в размере 100 тысяч рублей. Погасить его нужно было в течение 60 дней, чего пермяк не сделал. По истечении установленного срока судебные приставы по Свердловскому району обратились в суд за заменой наказания. Какое именно наказание в конечном счете понесет правонарушитель, решит суд.



Всего за первый квартал текущего года судебными приставами Прикамья взыскано в федеральный бюджет около 29 млн рублей с граждан, преступивших закон. За неуплату уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок для 81 должника наказание заменено более строгим.