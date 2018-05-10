В Перми начался ремонт улицы Петропавловской

13:07 | 11.05.2018

На ул. Петропавловской будет выполнено комплексное благоустройство: обновление асфальтобетонного покрытия, восстановление тротуаров, ремонт газона.



В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники начали ремонт ул. Петропавловской от Окулова до дома № 101 по ул. Петропавловской. Здесь уже выполнено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, начаты поднятие верхних строений колодцев, установка бортового камня, укладка выравнивающего слоя. Ремонт затронет 16 713 кв. м дороги и 4 672,90 кв. м тротуаров. Благоустройство планируется завершить до конца июля.



Работы проводятся в основном по ночам, чтобы снизить затруднение движения транспорта днем.



Также в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в ближайшее время стартует ремонт дороги на ул. Фоминской на площади 38 023 кв. м.



Всего в краевой столице этим летом в рамках федеральной программы будет отремонтировано 20 объектов, список которых доступен на сайте городской администрации gorodperm.ru.