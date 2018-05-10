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Пермь: новости дня


12:46 | 11.05.2018

Активисты ОНФ реконструировали полевую кухню времен Великой Отечественной войны в Перми

Мероприятие в честь празднования Великой Победы возле Дома офицеров в Перми было организовано активистами молодежки ОНФ и клубом военной техники «Одиссей» при поддержке сопредседателя регионального штаба ОНФ в Пермском крае Дарьи Эйсфельд.

Гостей праздника угощали настоящей солдатской кашей, приготовленной по традиционным рецептам армейских поваров. На специальной полевой кухне для ветеранов и всех желающих было приготовлено около 300 литров солдатской каши, которую попробовали более 500 человек.

Кроме того, под открытым небом на площади Ветеранов клубом «Одиссей» был организован музей военной техники.

— Для нас очень важно не только всегда с уважением относиться к культурному историческому прошлому России, но и не забывать принимать активное участие в формировании гражданско-патриотического воспитания у современного поколения, — рассказал заместитель генерального директора ООО «Одиссей» Максим Белуга.

— День Победы — великий праздник, но, независимо от даты в календаре, необходимо каждый день бережно хранить память о мужестве и героизме, проявленных советским народом в борьбе против фашизма, — говорит активист молодежки ОНФ Дарья Япарова.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд считает, что аналогичные мероприятия стоит проводить чаще.

— К сожалению, мы вспоминаем о героях той страшной войны только раз в год. Считаю, что подобные акции прививают интерес к истории своей Родины у молодежи: ознакомившись с частью быта солдат Великой Отечественной войны, увидев орудия, которыми пользовались наши бойцы, подрастающее поколение испытывает желание подробнее узнать о событиях тех лет, о подвигах их предков, — говорит Дарья Эйсфельд.

Отметим, что совсем недавно региональное отделение ОНФ присоединилось к акции «Моя семья — мои истоки», в ходе которой на открытых уроках, проводимых активистами и пермскими лидерами движения, дети рассказывали о своей родословной. Выяснилось, что во всех без исключения семьях были фронтовики.

© «Вечерние Ведомости»

 


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