Ночи в Перми будут холодными

12:28 | 11.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, солнечно. Сегодня, 11 мая, днем в Перми будет до 16 °C, ночью — около 4 °C.



Завтра будет переменная облачность, столбик термометра днем покажет до 13 °C, ночью — около 1 °C. В воскресенье, 13 мая, воздух прогреется до 17 °C, будет ясно, ночью — около 9 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет до 22 °C, однако затем наступит похолодание.