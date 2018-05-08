Сотрудник полиции из Кунгура Пермского края приложил все силы, чтобы восстановить историческую справедливость

17:00 | 10.05.2018

В этом году для майора полиции Владимира Ярушева из Кунгура 9 мая - особенно дорогая дата. Имя его героического предка теперь навечно в списках танкистов-кунгуряков на гранитной плите Мемориала воинской славы.



В 1983 году на ступенчатом пьедестале городской площади Кунгура был установлен легендарный танк Т-34. Спустя более чем двадцать лет по инициативе Совета ветеранов идея создания мемориального комплекса в честь танкистов-кунгуряков получила дальнейшее развитие. К знаменитой «тридцатьчетверке» прибавилась гранитная плита, на которой увековечены имена воинов-освободителей.



Имя славного гвардейца, танкиста Бориса Тимофеевича Ярушева, не попало в список героев. Внук фронтовика, начальник дежурной смены межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Владимир Ярушев, собрал подтверждающие документы, сделал все необходимые запросы и исправил ошибку.



Для майора полиции дед всегда был и будет примером. Именно поэтому, когда в 1993 году пришло время Владимиру идти в армию, он попросился в танковые войска. Служил в 16-й танковой дивизии, более известной как Таманская.



– 9 мая среди ветеранов мой дед всегда выделялся, – вспоминает Владимир Ярушев. – Фронтовик в полевой форме танкиста военных лет, и особенно были приметны на нем планшетка и шлем. На гимнастерке гвардейца-танкиста Бориса Ярушева – орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени и восемь боевых медалей, гвардейский знак и значок «Отличный танкист».



18-летним пареньком в марте 1942 года ушел на войну с улицы Октябрьской г. Кунгура Борис Ярушев. Вначале была учеба в танковом полку в Омске, а в сентябре механик-водитель Ярушев с боевыми товарищами едет в танкосборочный цех завода и активно помогает рабочим собирать легендарные танки Т-34. Получив боевые машины, в составе маршевого танкового полка направляется под г. Владимир.



Боевая выучка воина-танкиста Ярушева проверялась в сражениях за Старый и Новый Оскол, за Белгород и Сумы, позднее – на Украинском фронте. Участвовал в боях на Курской огненной дуге. Солдата ранило в ногу, и он был отправлен в госпиталь, а по выздоровлении опять попал в родную часть, с которой с боями прошел города Черновцы, Сталинград, Тернополь... А дальше – на 1-й Белорусский фронт, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. И вновь ранение. На этот раз тяжелое, уже на подступах к Берлину, когда торжество русского народа над немцами было так близко...



О Победе узнал в госпитале. Солдат Ярушев вернулся с войны домой рано утром 7 ноября 1947 года. Вышедшая за дровами мать не узнала сына в военной форме и спросила: «Ты к кому, касатик-солдат, приехал?» А когда пригляделась – закричала, заплакала: «Боря вернулся! Боря, сыночек!»



После войны Борис Тимофеевич трудился плотником. Мечты фронтовика, помнящего пепелища сожженных деревень и руины разрушенных городов, были просты и понятны: «Чтобы мир на земле был, чтобы никто нам не мешал трудиться, а детям и внукам – учиться».



Бориса Ярушева не стало в 1994 году, в возрасте 71 года.