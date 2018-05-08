Пермские эксперты ОНФ выработали предложения по развитию сельского хозяйства в регионе

16:10 | 10.05.2018

На площадке Общероссийского народного фронта в Пермском крае прошел круглый стол по вопросам поддержки агропромышленного комплекса в регионе. Глава краевого минсельхоза Александр Козюков, представители региональных Союза молочников и Союза скотопромышленников, ветеринарной инспекции, Пермского аграрно-технологического университета и руководители агропромышленных предприятий обсудили ситуацию в сфере сельского хозяйства.



Наиболее подробно участники совещания рассмотрели ситуацию в молочной отрасли региона. Молочное животноводство является основным направлением в сельском хозяйстве Пермского края. По данным экспертов, около 80% сельского населения Прикамья занято именно в этой сфере. Однако прилавки в регионе обеспечены местными товарами только на 65%, потребление молока снижается.



Одной из основных проблем аграрии считают резкий диспаритет цен. В течение пяти месяцев продолжается падение закупочных цен на молочную продукцию. Предприятия вынуждены снижать закупочные цены, которые уже оказались ниже себестоимости произведенного молока. При этом увеличиваются расходы предприятий из-за роста цен на топливо, газ, электричество и удобрения. Сложившееся положение приводит к кредитной задолженности предприятий и сокращению зарплаты работникам. Субсидии из регионального бюджета не восполняют денежные потери хозяйств.



Ситуация вызвана тем, что рынок заполнила дешевая продукция и сухое молоко. Производители все чаще используют заменители цельного молока. Аграрии высказали беспокойство тем, что такая продукция поступает в социальные учреждения. По мнению специалистов, потребление продуктов из заменителей молока может негативно отразиться на здоровье школьников и пациентов медучреждений.



Эксперты выдвинули ряд предложений по поддержке животноводства. Специалисты считают необходимым сократить импорт пальмового масла и сухого молока. Закономерным шагом будет ужесточение ответственности за производство и реализацию фальсифицированной продукции. Эксперты ОНФ обратились к краевым властям с предложением обеспечить поставки натуральной цельномолочной продукции в школы, больницы и другие социальные объекты.



Схожая ситуация и в мясном животноводстве. Скотопромышленники также отметили остановку цен на мясо на протяжении нескольких лет при увеличении затрат. Для стимулирования мясной отрасли участники круглого стола предложили оказывать государственную поддержку предприятиям в зависимости от количества голов скота и объема реализуемого мяса.



Эксперты Народного фронта выступили с инициативой назначения для сельскохозяйственных предприятий сниженных тарифов на электричество, газ, горюче-смазочные материалы, и в первую очередь на дизельное топливо. Такие меры дадут серьезный импульс для развития села, считают общественники.



«Региональное отделение Народного фронта в Пермском крае готово стать площадкой для обмена межрегиональным опытом в сельском хозяйстве. Мы будем содействовать тому, чтобы развитие агропромышленного комплекса в крае было на должном уровне», – отметил член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Владимир Юшков.