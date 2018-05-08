Пермь: новости дня
15:04 | 10.05.2018
Пермский аэропорт получит 7 новых направлений в 2018 году
Напомним, в ноябре 2017 года введено в эксплуатацию здание нового аэровокзала международного аэропорта Пермь (Большое Савино) площадью 29,8 тыс. кв. м. Предполагается, что пассажиропоток пермского аэропорта может увеличиться до 2 млн человек в год.
Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что при наличии нового терминала и технической возможности принимать большее число пассажиров у региона есть возможности открывать новые направления и нужно этим пользоваться. «За 4 месяца этого года аэропорт перевез уже более 400 тысяч человек. А мы понимаем, что основной сезон только-только начинается. На 14 % у нас вырос внутренний пассажиропоток, и за счет чартеров в Таиланд и Вьетнам нарастили международный пассажиропоток на 84 %, — отметил глава Прикамья. — В этом году планируем добавить еще 7 направлений: Алания (Турция), Батуми (Грузия), Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), а также Когалым и Калининград».
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что в настоящее время в пермском аэропорту 15 авиакомпаний выполняют рейсы на регулярной основе. «В 2018 году мы планируем увеличить частоту рейсов и расширить географию полетов за счет субсидируемых Пермским краем маршрутов с 6 до 8 (Самара, Казань, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Калининград, Когалым). Объем субсидий составит 87,7 млн рублей», — пояснил Николай Уханов.
Проектная пропускная способность по прилету и вылету в час пик — 904 пассажира (1 самолето-вылет каждые 15 минут) — дает возможность увеличить ежегодный пассажиропоток с 1,33 млн чел. в 2017 г. до прогнозируемых 2 млн чел. в 2020 г.
Отметим, за первые четыре месяца 2018 года услугами Пермского аэропорта воспользовались 408 347 чел., что на 19 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Планируемый пассажиропоток в 2018 г. — 1 550 708 пассажиров (+15 % к показателю прошлого года).
В пермском аэропорту ведется работа по повышению уровня комфортного пребывания пассажиров, в том числе маломобильных групп граждан. Коммерческий директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Ксения Агафонова пояснила, что обслуживание пассажиров маломобильных групп населения обеспечено в соответствии с установленными нормативными требованиями. Также в рамках обновления парка спецтехники приобретены и введены в эксплуатацию 2 самоходных трапа и 3 автобуса большой вместимостью.
Губернатор поручил особое внимание уделять вопросам качества оказания услуг, в частности проводить регулярные тренировки персонала по созданию комфортных условий пребывания, оказанию помощи пассажирам. Кроме того, Максим Решетников поручил раз в квартал проводить общественные проверки аэропорта по этим показателям.
Напомним, с 30 апреля в новом терминале международного аэропорта Пермь (Большое Савино) осуществляется пограничный, таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации. Соответствующее сообщение поступило от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина в ответ на письмо губернатора Пермского края Максима Решетникова.
Кроме того, 26 апреля подписан контракт с подрядной организацией на реконструкцию перрона и рулежных дорожек аэродрома. После проведения работ в пермском аэропорту будут установлены телетрапы. В настоящий момент подрядчиком ведутся подготовительные работы.
© «Вечерние Ведомости»
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