Пермяки смогут определить внешний вид эспланады через портал «Управляем вместе»

14:13 | 10.05.2018

Жители Перми могут принять участие в процессе реновации пермской эспланады. Для этого по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова на интерактивном портале «Управляем вместе» открыто голосование за варианты оформления общественного пространства.



Пермяки могут выбрать элементы благоустройства, в частности внешний вид уличной мебели, осветительных приборов, скамеек, качелей, варианты озеленения. Также жители краевой столицы сами решат, нужна ли на эспланаде детская площадка. Проголосовать можно на permkrai.ru/program/votings?group_id=82 до середины июня.



Напомним, на заседании правительства Пермского края глава региона заявил, что процесс реновации пермской эспланады будет максимально прозрачен для пермяков: график работ будет открыт для жителей на информационных ресурсах администрации города и края. Кроме того, жители города смогут сами поучаствовать в выборе элементов благоустройства. Для организации работы были даны соответствующие поручения профильным ведомствам.