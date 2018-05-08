Губернатор Пермского края поручил кабмину взять на контроль исполнение указа о стратегических задачах развития страны

14:05 | 10.05.2018

Сегодня, 10 мая, перед началом рассмотрения основных вопросов повестки заседания правительства Пермского края глава региона Максим Решетников заявил о готовности Прикамья к исполнению Указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



В указе, который был подписан 7 мая 2018 года, определены стратегические приоритеты, среди которых увеличение численности населения, рост ожидаемой продолжительности жизни, повышение реального уровня доходов и уровня жизни населения. Утверждены конкретные целевые показатели по здравоохранению, демографии, в сфере развития жилищного сектора, городской среды, образования, производительности труда, малого бизнеса, экологии, цифровой экономики и транспортной инфраструктуры.



«Многие из обозначенных в указе задач присутствуют в повестке Пермского края, работа по ним уже ведется. Теперь у нас появился дополнительный инструмент для усиления работы по заданным приоритетам, будут выделены дополнительные средства. И мы серьезно сконцентрируемся на реализации этих инициатив», — пояснил Максим Решетников.



Отметим, 23 мая состоится традиционное послание губернатора Законодательному собранию Пермского края, в котором прозвучат основные направления региональной политики на ближайший год.