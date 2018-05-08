Прикамские приставы разыскали должницу по объявлению в соцсети

13:35 | 10.05.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы разыскали алиментщицу в интернете. Обнаружить нерадивую мать помогло размещенное ею в социальной сети объявление.



В отделе судебных приставов по г. Краснокамску на исполнении находилось производство о взыскании с местной жительницы средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мать игнорировала свои финансовые обязательства, тщательно скрывалась от представителей исполнительной власти, по адресу, указанному в исполнительном документе, не жила. Задолженность достигла 110 тысяч рублей.



Был организован розыск неплательщицы, и начался он с мониторинга интернета. В социальной сети «ВКонтакте» был обнаружен аккаунт должницы, там же от ее имени было размещено объявление о продаже детской обуви. Судебный пристав по розыску договорилась о встрече с алиментщицей под предлогом покупки ботинок для ребенка. Дама была сильно раздосадована, обнаружив, что вместо потенциальной покупательницы в условленном месте ее ждали люди в форме. Неплательщицу проводили в отдел судебных приставов для дачи объяснений о причинах неуплаты алиментов, составили протокол об административном правонарушении.



Суд, рассмотрев протокол, назначил должнице наказание в виде 40 часов обязательных работ. Несколько дней женщина проведет за уборкой улиц родного города.