Жители Прикамья погасили более 50 млн рублей задолженности за энергоресурсы в рамках акции «Весна — тают пени!»

12:18 | 10.05.2018

За апрель 6 тысяч клиентов Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» уплатили долги за отопление и горячую воду на выгодных условиях — без штрафов и пеней.



В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» фиксируют востребованность стимулирующей акции для клиентов «Весна — тают пени!». С момента старта акции в апреле задолженность по услугам отопления и горячего водоснабжения перед Пермской сетевой компанией и «Т Плюс» погасили почти 6 тысяч должников. Они выполнили свои обязательства на выгодных условиях — без пеней и штрафов. В результате выплаченная сумма долгов за услуги теплоснабжения приближается к 50 млн рублей.



Напомним, акция «Весна — тают пени!» проходит в Пермском крае для клиентов ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «ГЭК» в Губахе, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском. Квитанции за апрель и май сформированы без выставления пеней, и у жителей есть возможность погасить в полном объеме долг за тепловые услуги на выгодных условиях.



В отношении неплательщиков, напомним, законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания долга. Во-первых, это судебные процедуры. В этом случае задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек, возникших в процессе взыскания долга. Во-вторых, это обращение на взыскание имущества, денежных средств и доходов. В обязательном порядке накладывается запрет на регистрационные действия, связанные с недвижимостью, находящейся в собственности должника, и ограничение на выезд за пределы России до погашения задолженности. Поэтому акция поставщиков коммунальных услуг должна быть активно востребована населением, особенно накануне начала дачного сезона и периода летних отпусков.



Традиционная весенняя акция — очередной шаг по выстраиванию клиентоориентированной политики компании, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Долгий отопительный сезон с большим количеством температурных минимумов и, как следствие, высоким теплопотреблением стал для некоторых клиентов причиной формирования долгов. Однако первые результаты акции демонстрируют, что люди осознают свою ответственность и готовы погасить задолженность. Совет всем должникам: успевайте стать участником "Весна — тают пени!"».